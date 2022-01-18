أفادت وسائل اعلام عراقية بان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني اجتمع مع قادة الاطار التنسيقي في بغداد امس، وذلك بالتزامن مع تكثيف القوى السياسية العراقية مشاوراتها من اجل تشكيل الحكومة الجديدة.



وقالت مصادر مطلعة لوسائل الاعلام العراقية ان الاجتماع بحث توحيد مواقف البيت الشيعي والبحث في تشكيل تحالف يضم كافة الاطراف السياسية الشيعية للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، وفقا لما اوردته «العربية.نت».



في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تحديد يوم غد الاربعاء موعدا للنظر في الدعاوى المقدمة إليها للطعن على دستورية جلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الجاري.



وذكر بيان للمحكمة أنه تم تحديد الساعة التاسعة من صباح الاربعاء موعدا للنظر في الدعوى المقامة من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته للطعن على دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة الحالية.



من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في مكانين منفصلين في حي الكرادة ببغداد مساء امس الاول.



وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد، الأول انفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية أيضا استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق وأسفر الحادثان عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة.



وذكر الشهود ان الانفجار الأول وقع بالقرب من مصرف جيهان مقابل المسرح الوطني في حي الكرادة فيما وقع الانفجار الثاني قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة ساحة الواثق.



ووصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات التي شهدتها بغداد بأنها أعمال إرهابية تهدد السلم الأهلي.



وقال صالح في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر «إن التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد أعمال إرهابية إجرامية مدانة تهدد أمن واستقرار المواطنين».



وأضاف أن هذه التفجيرات«تأتي في وقت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل».