الكويت تستنكر: استمرار استهداف الميليشيا للمدنيين والمناطق المدنية يؤكد خطورتها وضرورة التحرك للحدّ من سلوكها

الرياض تدين بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان وتؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها

«مجلس التعاون» يندّد: جريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر تتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني

«التحالف» يعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية: الكويت تقف قيادة وحكومةً وشعباً مع الإمارات



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن استنكار الكويت الشديد للعدوان الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، معربا سموه عن إدانة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية مؤكدا سموه وقوف الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها ومجددا في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جانبه أجرى، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان شدد خلاله على إدانة واستنكار الكويت بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنته ميليشيات الحوثي واستهدف مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا وقوف الكويت التام قيادة وحكومة وشعبا مع دولة الإمارات العربية.

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة العدوان الإرهابي. وأوضحت في بيان صحافي، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في أبوظبي.. والتحالف يعترض «8 مسيّرات» أُطلقت باتجاه السعودية

تضامن عربي ودولي مع الإمارات بوجه الاعتداءات الحوثية

وقد تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي وأسفر عن قتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين في انفجار وقع امس في 3 صهاريج نقل محروقات في أبوظبي يرجح أنه نجم عن «طائرات من دون طيار»، وفق الشرطة.



وأفادت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، عن اندلاع حريق صباح امس في «3 صهاريج نقل محروقات بترولية، بالقرب من خزانات أدنوك»، شركة أبوظبي النفطية، وعن «حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي».



وجاء في البيان: «تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات من دون طيار وقعت في المنطقتين، وقد تكون تسببت في الانفجار والحريق».



وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة مصفح آيكاد، مشيرة الى أنه «أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة». وأكدت السلطات الإماراتية أنها باشرت «تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به».



وقالت مصادر قريبة من موقع الحادث لوكالة أنباء «شينخوا» إن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بالكامل، فيما لم تتأثر حركة الطائرات في مطار أبوظبي الدولي.



هذا وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداء، حيث نددت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، بالهجوم الإرهابي الجبان، ‌‎وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما أشارت المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.‌ ‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكل المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.



كما وصفت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين «بنا» امس الاعتداء بأنه «إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين الدولية، واعتداء سافرا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة».



وأعربت الوزارة عن استنكار مملكة البحرين لهذا الاعتداء الحوثي الآثم الذي انطلق من مطار صنعاء كمنشأة مدنية، مؤكدة وقوفها في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة.



ودعت المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.



بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف فلاح الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان، وأكد أنه اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وشدد بحسب «واس» على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مقدما صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.



أيضا دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي، منددة بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الاجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.



من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.



ونشر التحالف صورا لاعتراض المسيرات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وأضاف التحالف، بحسب العربية - الحدث أنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء. وقال: «رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين»، مشيرا إلى أن عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء.