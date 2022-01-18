أكد مساعد وزير التنمية المحلية المصرية المتحدث باسم الوزارة د.خالد قاسم، أن الوزارة قامت بدعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر منذ منتصف عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2021 بحجم تمويل يقدر بنحو 21.8 مليار جنيه.



وقال قاسم - في تصريح تلفزيوني - إن لدى وزارة التنمية المحلية روافد اقتصادية لتمويل ودعم التنمية المحلية والمجتمعية في المحافظات المصرية كافة، حيث يوجد 260 مقرا في كل المحافظات.



وأضاف: أنه خلال السنوات الـ 6 الماضية عملت الوزارة مع 6 بنوك وطنية لتمويل المشروعات بقيمة بلغت 21.8 مليار جنيه.



وأشار إلى أنه تم تدشين 178 ألف مشروع، مما ساهم في توفير مليون و200 ألف فرصة عمل حقيقية في المحافظات المصرية في مجالات متعددة ومتنوعة سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهن الحرة.



وردا على سؤال حول مبادرة «إيجي تراك» لدعم المشروعات الصغيرة، قال قاسم: إن هذه المبادرة تتم بشراكة استراتيجية بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.



وأضاف: أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لإطلاق وتنفيذ مبادرة «إيجي تراك» لدعم الراغبين في إقامة هذا المشروع في كل النواحي الفنية والإجرائية، من خلال منظومة الشباك الواحد في إطار القانون رقم 92 لسنة 2018 والخاص بعربات الطعام المتنقلة.