القاهرة - ناهد إمام



ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركتي «غازتك» و«كارجاس» قامتا بتحويل نحو 800 سيارة أجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعي، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعي، والتي تبنت وزارة الداخلية تنفيذها بالتعاون مع قطاع البترول.



وأصدر م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من التوجيهات للتيسير على أهالي أسوان في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، شملت الدفع بالمحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى أسوان بطاقة تموين 500 سيارة يوميا.



كما وجه الوزير بالانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة غازتك لتموين السيارات بالغاز، وسرعة الانتهاء من تنفيذ 8 محطات جديدة يبدأ تشغيلها تباعا اعتبارا من نهاية يناير الجاري وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى 9 محطات بما يضمن توفير الخدمة لأهالي أسوان بسهولة ويسر.



وجار حاليا الإعداد لتشغيل المحطة التي تمت إقامتها بالتعاون بين شركتي (غازتك والنيل) لتسويق البترول بطاقة تموين 1200 سيارة يوميا، كما يجري تنفيذ 4 محطات أخرى بالتعاون بين (غازتك ومصر للبترول) بخلاف 3 محطات تجرى إقامتها بالتعاون بين «كارجاس والتعاون والنيل».