القاهرة ـ خديجة حمودة



أكدت مصر والجزائر امس أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري.



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في تونس. وأكدا استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من اجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.



وأوضح أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين مصر والجزائر على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين.



وأشار البيان إلى ان الوزير العمامرة نقل من جانبه رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في المجالات كافة.



وبحث اللقاء سبل تعزيز آفاق العلاقات بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الحالي.



كما اتفق الجانبان بحسب المتحدث على عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.