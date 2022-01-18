القاهرة ـ ناهد إمام



قال د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم 6 فبراير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في تسليم 3240 وحدة سكنية من تسليمات مشروع «دار مصر» المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 - 431) بمدينة القاهرة الجديدة.



وطالب د. عاصم الجزار، العملاء الفائزين بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



من جانبه، أوضح م. أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 7، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارة 8، يوم الاثنين 7/2/2022، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8/2/2022، ووحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022، ووحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022.



كما سيتم تسليم وحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.. ثم باقي الوحدات تباعا.