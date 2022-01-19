القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين أن خالتها الفنانة إلهام شاهين لم تتدخل من قريب أو بعيد لترشحها لدخول مجال التمثيل، وأن أسرتها فوجئت بها على شاشة التلفزيون، بل إن خالتها أبدت دهشتها الشديدة من أدائها وجرأتها أمام الكاميرا.



وكانت إلهام قد شاركت مؤخرا في حلقة «توت» من مسلسل «خارج السيطرة» الذي عرض عبر المنصات الرقمية، وقدمت شخصية «جانا» إحدى ضحايا الكلب «توت» ومالكته حنان مطاوع، وتسببت في اكتشاف الجرائم الأخرى التي حدثت خلال الحلقة، كما كانت أول أعمالها الفنية العام الماضي في مسلسل «ضد الكسر»، وظهرت في مشاهد قليلة في حكاية «مش هنفرح بيكي» من مسلسل «زي القمر» مع جومانا مراد، وهي التجربة الثانية لها مع المخرج أحمد خالد.



وانتهت الفنانة مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل «ورق توت» مع المخرج حسام علي، وأيضا تصور مسلسل «فوق الـ 18» مع نادين خان، والعمل مكون من 15 حلقة، وقالت إنها تتمنى أن تكون شهادة ميلادها الفني.



وتحلم الهام بأن ترشح لأعمال فنية تجسد خلالها شخصيات تعاني مشاكل نفسية (سايكو دراما) لأنها مختلفة وصعبة، مؤكدة انه لا يشغلها حجم الدور، واعترفت بأن طموحها كبير، وستتفرغ للتمثيل عقب انتهائها من دراستها (ديجيتال ميديا) في جامعة بريطانية بدبي.