القاهرة - خلود أبوالمجد



بعد فترة طويلة قاربت على العام من الصلح بين النجمتين أنغام وأصالة، عادت الحرب من جديد لتشتعل بعدما حذفت أصالة منشور الاعتذار لأنغام الذي كانت قد نشرته على صفحتها بـ «إنستغرام»، وكتبت فيه: «بدون مقدمات بدي قدم اعتذارا للغالية الصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير، وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار، لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر، وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض، (كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مدة)».



ووقتها أعادت أنغام نشر اعتذار أصالة على حسابها بـ «إنستغرام»، وعلقت عليه قائلة: «كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار، وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك، وعفا الله عن ما سلف»، لكن حذف أصالة منشور الاعتذار جعل البعض يؤكد أن الخلاف تجدد مرة أخرى بين الفنانتين.