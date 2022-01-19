أحمد الفضلي



انتهى الفنان والمذيع عبدالله الطليحي من تصوير أعماله الفنية الخاصة بشهر رمضان المقبل والذي من المنتظر ان يشهد حضوره في اربعة أعمال فنية دفعة واحدة وهو الأمر الذي لم يسبق وأن تكرر في مشاركات الطليحي طوال الأعمال الماضية، حيث يقتصر ظهوره على عمل أو عملين في السباق الرمضاني.



ومن جانبه، أعرب الطليحي عن بالغ سعادته بالمشاركة في عدة أعمال فنية متنوعة ما بين دراما وكوميديا وتشهد مشاركة كم كبير من نجوم الكويت والخليج وأيضا أعمال تشهد مشاركة نجوم من الوطن العربي الأمر الذي يضيف لمشواري الفني الكثير، موضحا انه انتهى من تصوير مسلسل «عندنا لا ينفع الندم» الذي يجمعه بالمنتج الفنان د.طارق العلي ومجموعة من النجوم، حيث يعد العمل أحدث أعمال شركة فروغي المملوكة للفنان طارق العلي والمنتج عيسى العلوي، مشيرا الى ان العمل مع بومحمد وفريقه الفني تجربة رائعة جدا استمتعت بها على امتداد فترة تصوير المسلسل.



وعن بقية الأعمال ذكر الطليحي من خلال حديثه لـ«الأنباء» انه سيظهر أيضا في 3 أعمال أخرى منها عمل درامي اجتماعي لم يتم الاتفاق على اسمه بشكل نهائي ويجمعه للمرة الأولى مع شركة السلام للإنتاج الفني المملوكة للفنان والمنتج عبدالعزيز المسلم وأجسد من خلال العمل دور شاب في متوسط العمر يدعى «حمود» وهو شخصية شاب فقير ينتقم لوالده بعد سرقة أمواله من قبل المقربين منه، وكذلك أشارك كضيف شرف بعمل الفنانة القديرة سعاد عبدالله والذي يحمل عنوان «جوهرة» وهي تجربة أولى لي مع سندريلا الشاشة الخليجية ووجودي في هذا العمل شرف لي ولأي فنان لما لهذه الفنانة القديرة من مشوار فني طويل خلاف ان العمل من نوعية المسلسلات المتكاملة من نص جيد ورؤية إخراجية رائعة ونجوم كبار.



وعن آخر الأعمال أفاد الطليحي بأنه انتهى من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل «كيد النسا» الذي يشهد مشاركة نجوم كبار من الدراما الكويتية، وكذلك يشارك في العمل النجمتان المصريتان روجينا و بدرية طلبة، مشيرا إلى ان العمل ذو طابع درامي اجتماعي وظهوري في العمل كضيف شرف.



وفيما يتعلق بتوقيت عرض هذه الأعمال أفاد الطليحي بأنه على الأرجح ان تعرض الأعمال الـ 4 في شهر رمضان المقبل، حيث كان من المقرر ان يعرض عملان او عمل على أقل تقدير في الأيام الماضية لكن الظروف لم تسمح وشاءت الأمور ان يتم تأجيل الأعمال الى رمضان المقبل.