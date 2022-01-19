كشفت المطربة المغربية جنات عن رغبتها في دخول مجال التمثيل، وقالت: أفكر في خوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل 15 حلقة، فأنا أشعر بتفاؤل في 2022، بسبب تحرري من قيود الأطفال الصغار الذين أصبحوا في عمر يجعلني أنطلق أكثر في العمل دون قيود.



وردا على سؤال «هل يمكن أن تلجأ إلى قص شعرها بالكامل مهما حدث؟»، نفت جنات ذلك تماما، مشيرة أثناء استضافتها في برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد» المصرية، الى أن المرأة تشعر بالراحة بعدما تقص شعرها، مضيفة: «لكن بشاور عقلي اليومين دول أقص شعري فوق الكتف شوية، وأنا أكتر حد جرب ألوان على شعره».



وتابعت: كنت أتمنى أن أعيش في زمن الفن الجميل أو ما يُطلق عليه «الأبيض والأسود»، فلقد شهد شياكة على كل المستويات في التعامل والأناقة، وفي جميع التفاصيل الخاصة بالحياة، ولو كنت أعيش في فترة الزمن الجميل لرغبت في أن أكون صديقة مقربة إلى السيدة أم كلثوم والثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف.



وعن فتى أحلامها قالت: تمنيت في طفولتي الزواج من الفنان جورج وسوف، فقد كان بمنزلة فتى أحلامي وفي مرحلة عمرية أكبر من الطفولة تمنيت الزواج من كاظم الساهر، لافتة إلى أنها تعمل على ثلاث أغنيات جديدة من ألحان عمرو الشاذلي، مردفة: «واحشاني نفسي، والأمومة خدتني من الفن وانتظروني في ثلاث أغنيات قريبا».



وحول أغرب هدية تلقتها من معجب قالت إنها كانت عبارة عن «نمر» حي، مؤكدة أنها رفضتها لأنها لا تدخل الكلاب أو القطط داخل منزلها، كونها تخاف منها بشدة، وعادة ما تكون على أعصابها عندما تلهو بناتها مع الكلاب أو القطط خارج المنزل.