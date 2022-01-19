عرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها، فيما يتوقع أن يصل سعرها إلى 5 ملايين دولار. ويعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها «إنيغما» (لغز) تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2.6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.



وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555.55 قيراطا، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عاما الماضية، لكن خبراء حولوها إلى جوهرة ذات 55 وجها.



أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط «الخمسة» أو الكف.