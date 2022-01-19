توفيت الأحد مغنية فرقة «أسونانس» الشعبية التشيكية هانا هوركا المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، عن 57 عاما، وذلك بعدما أصيبت بالفيروس عمدا للحصول على تصريح صحي، على ما أعلنت عائلتها.

وأوضح الإثنين نجل المغنية يان ريك، أن والدته رفضت تلقي اللقاح وعرضت نفسها طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده المطعمان قبل عيد الميلاد.



وأضاف «قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح».



وحمل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متهما إياهم بإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح وبالتالي «تلطيخ أيديهم بالدماء».