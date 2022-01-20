عبدالعزيز الفضلي



في ظل الأجواء الباردة، والالتزام بالاشتراطات الصحية المشددة، واصل طلبة الثانوية العامة امس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول، حيث قدم طلبة القسم الادبي اختبار «الفلسفة» و«العلمي» مادة الاحياء، والتعليم الديني اختبار «المنطق القديم».



وقال عدد من طلبة القسم العلمي في تصريحات لـ«الأنباء» ان اختبار مادة الاحياء صعب جدا «نار» وتفاجأوا به.



ووصفه الطالب عذبي العتيبي بأنه مثل «السحر» لم نفهم ما تضمنته الأسئلة، وحاولنا ان نجيب عن بعضها ولكن في النهاية الحمدلله دائما.



ووافقه الرأي في ذلك زميله مزيد خالد، مؤكدا ان الامتحان في غاية الصعوبة اضافة الى التشدد من قبل لجنة الاختبار، متمنيا التوفيق والنجاح له ولجميع زملائه.



بدوره، دعا الطالب سليمان عوض من القسم العلمي وزارة التربية الى التخفيف من صعوبة الاسئلة، قائلا«ما واجهناه في الاختبار لم يكن سهلا بل كان تعجيزيا»، متمنيا ان تكون الاختبارات المتبقية في مستوى الطلبة.



في سياق متصل، ذكر الطالب فايز الرفدي من القسم الادبي ان اسئلة اختبار مادة الفلسفة كانت صعبة جدا، والدليل على ذلك ان الطلبة اكملوا وقت الامتحان حتى نهايته بسبب صعوبته، لافتا الى ان الادارة كانت متشددة معنا ونسأل الله التوفيــق.



من جانبها، قالت المديرة المساعدة لثانوية الطاهرة بنت الحارث سعاد المرزوق إن لجان اختبارات القسم العلمي والبالغ عددها 12 لجنة استقبلت 135 طالبة، بينما استقبلت لجان الأدبي 119 طالبة، بالإضافة إلى توافر لجنة خاصة للحالات الصحية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص غرفة للعزل لحالات الاشتبــاه بالإصابـة.



وأضافت المرزوق: حرصنا على دخول الطالبات طبقا لتعليمات وزارتي التربية والصحة في تطبيق الاشتراطات، وذلك بعد قياس الحرارة والتأكد من وجود نتيجة Pcr سلبي لغير المحصنات، مؤكدة الحرص على أن تكون لجان الاختبارات متوافقة مع الإجراءات الاحترازية وتوفير الأجواء المريحة للطالبات، كما تم تشكيل فريق للأمن الصحي لمتابعة تنفيذ الإجراءات وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للجان الاختبار، معربة عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق لأبنائها الطلبة والطالبات، مثمنة الجهود المبذولة لتنظيم سير الاختبارات.



اليوم.. لغة إنجليزية



يؤدي طلبة القسمين العلمي والأدبي اليوم اختبار مادة اللغة الانجليزية، بينما يقدم طلاب التعليم الديني امتحان مادة الاجتماعيات.