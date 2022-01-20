قال رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الجنفاوي ان عملية تسجيل المستجدين بخطة الشواغر للراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة تسير بسهولة ويسر، مشيرا الى أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم الاثنين الموافق 24/1/2022.



ودعا الجنفاوي زملاءه المستجدين للمسارعة إلى تسجيل رغباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث لن يتمكنوا من الدخول على ستتم الهيئة وسيكونوا مضطرين للانتظار لحين فتح باب التسجيل مرة أخرى في شهر يونيو المقبل.



وأشار إلى أن الفئات المسموح لها بالتسجيل في خطة الشواغر الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط، مؤكدا على المستجدين من فئة الموظفين ضرورة إحضار موافقة من جهات عملهم لاستكمال تسجيلهم بنجاح. وختم الجنفاوي تصريحه بالتأكيد على أن أبواب الاتحاد مفتوحة لتلقي أي شكوى او استفسار من الطلبة، متمنيا لجميع المتقدمين السداد والتوفيق، ولمزيد من المعلومات عليهم الدخول لحساب الاتحاد عبر تويتر @pstu_paaett.