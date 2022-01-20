آلاء خليفة



نظــم قســــم اللغــة الإنجليزية في المعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد العالي للخدمات الإدارية تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري الملتقى التدريبي الافتراضي الأول تحت عنوان «تعلم لتدرب»Learn to Train عبر برنامج «تيمز».



وقد تم عرض فيديو خاص بيوم الافتتاح تلته كلمة رئيسة الملتقى ورئيسة قسم اللغة الإنجليزية في المعهد العالي للاتصالات والملاحة موزة العبيد.

ثم كلمة نائب المدير العام لقطاع التدريب بالإنابة م.فيصل الضاحي تلتها كلمة مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالإنابة م.عباس السماك.



وقد أثرى كل من جو ديل من المملكة المتحدة ود.بندر الصبحي من المملكة العربية السعودية ود.سعد بن طفلة العجمي من جامعة الكويت الحضور بالعديد من المواضيع القيمة والتي عززت عنوان الملتقى بما تحتويه من معلومات عن الجائحة وكيفية التعامل معها في حال استمرارها أو عند حصول أي كارثة في المستقبل.



وتنوعت قضايا الملتقى الذي استمر أربعة أيام ما بين التعليم عن بُعد في الجائحة مميزاته وعيوبه والتدريب بصفة عامة.



وفي ختام الملتقى، القت موزة العبيد كلمة شكرت فيها مدير عام الهيئة بالإنابة ونائب المدير العام لقطاع التدريب بالإنابة ومدير المعهد بالإنابة ومركز ابن الهيثم والحاسب الآلي والعلاقات العامة على ما قدموه لنجاح هذا الملتقى، كما شكرت المحاضرين في دورات الملتقى على ما تقدموا به من معلومات مفيدة وقيمة للحضور وأعضاء اللجنة التنظيمية على الجهد المبذول والعمل بروح الفريق الواحد لإبراز الملتقى بهذه الصورة المشرفة والتي أشاد بها جميع القياديين والحضور على حد سواء.