انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي الأول للتطوير الأكاديمي في التعليم العالي تحت شعار «رؤية جديدة لعهد جديد» والهادف الى وضع رؤية جديدة تتماشى مع خطة التنمية في البلاد.



وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي في كلمة أمام المؤتمر الذي يقام افتراضيا ويستمر يومين عبر قنوات البث المباشر إن المؤتمر سيناقش تصنيف الجامعات والاعتمــاد الأكاديمــــي والتنافسية العالمية والقيادة الأكاديمية إلى جانب الريادة الاستراتيجية والتقنية المهنية وإدارة التعليم العالي في الأوقات الاستثنائية، مشددا على أهمية ان تتبلور رؤى وتوصيات المؤتمر إلى واقع ملموس يأخذ بالتعليم العالي في الكويت والدول الإقليمية إلى آفاق جديدة.



من جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري في كلمة له: إن الهدف من اقامة المؤتمر هو وضع رؤية جديدة تتماشى مع خطة التنمية في البلاد، مؤكدا أهميته في تحقيق التبادل الفكري والمعرفي داخل الكويت وخارجها.



ولفــــت د.الظفيـــري إلى حرص كلية التربية ومؤسسات التعليم العالي على تحقيق متطلبات خطة الكويت التنموية لعام 2035 وتقديم الاستحقاقات العلمية والتنموية لتطوير وتفعيل دور المؤسسات العلمية نحو إعداد شباب مثقف متعلم وتراثه الوطني يخدم بلده ويسعى لنهضته.



من جهتها، أكدت القائم بأعمال مدير مركز تطوير التعليم ومقرر المؤتمر د.عائشة العازمي أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين في مؤسسات التعليم العالي محليا ودوليا لتبادل الأفكار والخبرات وذلك من خلال تقديم ملخصات لأبحاث أصيلة في مجال تطوير التعليم العالي وفتح سبل التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ومثيلاتها العالمية.



وقالت د.العازمي: إن هذا المؤتمر يشارك فيه نحو 30 باحثا من مختلف دول العالم وتبث جلساته على قنوات خاصة تمكن الجميع من متابعتها والاستفادة منها.



وفي الختام، أعلن د.فايز الظفيري عن الفائز بجائزة أفضل ملخص بحث في المؤتمر الدولي الأول للتطوير الأكاديمي في التعليم العالي وهو: د.خميس فهيم عبدالعزيز- أستاذ مساعد في الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى - السعودية، وكان بحثه بعنوان: «الارتجال الاستراتيجي مدخل لتطوير أداء القيادات الأكاديمية بالجامعات السعودية في الأوقات الاستثنائية: جائحة كورونا نموذجا».