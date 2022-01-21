تطرح زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخـيــريــة مشــــروع «وبالوالدين إحسانا» وتسعى اللجنة من خلاله إلى ترسيخ وتعزيز فضيلة بر الوالدين والمسارعة في كسب رضاهم في الحياة وبعد الممات، وكذلك تخفيف معاناة آلاف الأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.



قال مدير زكاة سلوى م.ثامر السحيب إن المساهمة في هذا المشروع تبدأ بـ 10 دنانير، ومن خلال هذا المبلغ ندعم العديد من المشاريع الخيرية والأوقاف داخل وخارج الكويت مثل بناء المدارس وبناء المستشفيات وبناء المساجد وحفر الآبار والمشاريع الوقفية ودور الأيتام، مبينا أن زكاة سلوى تحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية.