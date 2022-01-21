هز انفجار بقنبلة سوقا مزدحمة في مدينة لاهور شرقي باكستان امس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 23 آخرين، وفقا لمسؤول بالشرطة المحلية.



وقال نائب مفتش العمليات العامة بشرطة لاهور محمد عبيد خان لوسائل الإعلام، إن الانفجار وقع في سوق (نيو أناركلي) في لاهور بقاطعة البنجاب شرقي البلاد.



وأضاف انه تمت زراعة القنبلة في دراجة نارية تقف بالقرب من مكتب صرافة.



وأدى الانفجار إلى تدمير عدد من السيارات وتضرر محلات عديدة وتهشم زجاج نوافذ المباني المجاورة.



كما ترك الانفجار حفرة عميقة في الأرض، وفقا لوسائل إعلام محلية. وطوقت قوات الأمن والشرطة المنطقة وفتحت تحقيقا في الحادث.



وتوقع كبير المشرفين الطبيين بمستشفى لاهور ارتفاع إجمالي عدد القتلى لأن 4 من المصابين حالتهم خطيرة.