أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة أن صواريخ كروز وصواريخ باليستيـــــة استخدمت إلى جانب طائرات مسيرة «درونز» في الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي على الإمارات وإنه تم اعتراض عدد منها.



وقال السفير العتيبة، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أميركا الوطني، «استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتم اعتراض عدد منها».



وأضاف أن «مهاجمة بلد ليس في حالة اشتباك يبرر جدا» إعادة التوصيف الإرهابي للحوثيين.



من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية مبادرتها لحل النزاع في اليمن، ودعت المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني، مشددة على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين.‏



جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏«الحالة في الشرق الأوسط، التي ألقاها نائب مندوب المملكة ‏الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).



وقال المستشار العتيق إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تؤكد يوما بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي.



كما أكد مجددا وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتا ‏الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقا للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيا الإرهابية ‏المدعومة من إيران.