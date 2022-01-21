كشفت الفنانة نيكول سابا عن استعدادها لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل «نقل عام» خلال أيام قليلة، مؤكدة أنها ستشارك كضيفة شرف، ولكن دورها سيمثل مفاجأة للجميع، ومن المقرر أن تجمعها المشاهد بنجم العمل محمود حميدة والفنان محمد محمود عبدالعزيز.



وأعربت نيكولعن سعادتها وأكدت تحمسها للظهور كضيفة شرف في المسلســـــل لإعجابها بالسينــاريـــــو، وذكرت أنها ستؤدي شخصية مختلفة وأن دور «البـــارون» مفاجأة للجمهور، وخط مختلف تماما عما قدمته من قبل.



ومسلسل «نقل عام» يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج: عادل أديب، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، وعدد كبير من الفنانين.