القاهرة - خلود أبوالمجد



ردت الفنانة ياسمين صبري بطريقتها الخاصة على اتهامات والدها د.أشرف صبري لها بالكذب وادعاء مرورها بظروف مادية صعبة، وذلك بإعادة نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» جاء فيها: «انسجامك مع ذاتك هو اللي يعطيك الحصانة والقوة الحقيقية، أما خوفك من أحكام الآخرين في عمقه هو اختلال انسجامك مع ذاتك، ايش سبب اختلال انسجامك؟ أحكامك المؤذية على ذاتك، وتصرفاتك الكلام اللي يهزك من الآخرين هو حكمك الداخلي على ذاتك».



وكان صبري الأب قد قال في منشور عبر حسابه في «فيسبوك» ردا على كلام ابنته حول طفولتها القاسية والبائسة: «دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟».



وأضاف: «كانت بتروح الكلية بالعافية، وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد، كنت أروح دايما أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور».