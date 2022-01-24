طلاب القسم الأدبي يقدمون «الإحصاء» والتعليم الديني «القرآن الكريم»



عبدالعزيز الفضلي

اختتم طلبة القسم العلمي في الثانوية العامة اختباراتهم أمس بمادة الكيمياء بينما أدى زملاؤهم في «الأدبي» اختبار «تاريخ العالم الحديث والمعاصر»، ويقدمون اليوم اختبارهم الأخير في «الإحصاء»، كما أدى طلبة التعليم الديني امتحان اللغة العربية «النقد والبلاغة» ويختتمونها اليوم بالقرآن الكريم.



ومع إسدال الستار على اختبارات الثانوية للفصل الدراسي الاول والذي يعد استثنائيا نظرا للظروف الصحية التي مرت بها البلاد وجميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، فقد نجحت وزارة التربية في عبور هذه المحطة الصعبة وسارت عملية الامتحانات على ما يرام ووفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة والمناطق الـتـعليـميـة والإدارات المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة.



وفي هذا السياق، قالت مديرة مدرسة ثانـوية قرطبة للبنات بمنطقة العاصمة التعليمية هدى السعيد: أنهت طالبات الصف الثاني عشر من القسم العلمي أداء اختباراتهن، مشيرة إلى أن عددهن بلغ 104 طالبات، وتوجد حالتا غياب، أما في القسم الأدبي فبلغن 32 طالبة وهناك حالتا غياب أيضا.



وأشارت السعيد إلى أنه تم بحمد الله أداء الاختبارات بسلام وكانت آمنة ومريحة في ظل تحقيق الاشتراطات الصحية، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.‫