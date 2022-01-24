عبدالعزيز الفضلي



تم اختيار الأستاذ المساعد بقسم علوم المعلومات والمكتبات بكلية التربية الأساسية د.جميلة العتيبي عضوا فاعلا ضمن أعضاء جمعية دراسة الذكاء الاصطناعي ومحاكاة السلوك «AISB» وهي أكبر مجتمع للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة وكذلك عضو في الجمعية الأميركية للذكاء الاصطناعي «AAAI». ويعتبر هذا الاختبار إنجازا مشرفا للكويت، حيث يؤكد على وجود كفاءات وطنية رائدة في كل المجالات.



وكانت العتيبي قد أنجزت عدة بحوث بهذا الجانب نالت استحسان الجمعيات العالمية في هذا المجال ليأتي اختيارها تكريسا لعملها المهني والعلمي.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي والتعلم العميق، ومع ذلك هناك اختلافات، فعلى سبيل المثال يركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسن من أدائها استنادا إلى البيانات التي تستهلكها، ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يعد تعلما آليا.



للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات التي تعد مجالا متعدد التخصصات يستخدم الأساليب العلمية وأساليب أخرى لاستخلاص القيمة من البيانات، تجمع بين المهارات المستمدة من مجالات مثل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر مع المعرفة العلمية لتحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة.