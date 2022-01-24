عبدالعزيز الفضلي

نفى موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية ابراهيم العيد في تصريح لـ «الأنباء» إلغاء المخيم الكشفي الذي تقيمه التربية سنويا، مشيرا الى انه سيقام افتراضيا خلال الفترة من 24 حتى 26 من مارس المقبل.



وأصدر العيد نشرة لجميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني والتعليم الخاص وإدارة مدارس التربية الخاصة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها قال فيها: ان الحركة الكشفية تعد حركة تربوية تؤدي دورها في إعداد المواطن الصالح لذاته ومجتمعه، ليكون متميزا بما يمتلكه من معارف ومهارات من شأنها تنمية روح العمل التطوعي والخدمة العامة، والمحافظة على البيئة وترسيخ الحس الاجتماعي وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن لدى الشباب من خلال الاستفادة من مواهبهم وقدراتهم في نشر الوعي الاجتماعي والبيئي في المجتمع.

وأضاف: تأكيدا لهذا الدور فإن الاهتمام بالحركة الكشفية ودعمها يأتي من عنايتكم واهتمامكم، ونظرا للظروف الصحية الراهنة فقد تقرر أن تكون جميع الأنشطة الكشفية خلال العام الدراسي 2021 - 2022 من خلال التفاعل عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية والبرامج المعتمدة بوزارة التربية،



وعليه، فإن قطاع التنمية التربوية والأنشطة ممثلا بالتوجيه العام للتربية الكشفية يضع ثقته بدعمكم المعروف خلال السنوات السابقة ويدعوكم للمشاركة في فعاليات المخيم الكشفي 75 الافتراضي المقرر إقامته في الفترة من 24 حتى 26 مارس وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:



1- اختيار القيادات الكشفية التي ستشارك في المخيم الكشفي الافتراضي.



2- العمل على تشكيل الفرق الكشفية في جميع المدارس بالمراحل التعليمية عن



طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التعلم عن بعد.



3- الالتزام الكامل بتطبيق البرامج الكشفية والورش للمخيم.



4- التزام قائد الفرقة الكشفية بالمشاركة الفعلية مع فرقته في المخيم الكشفي



السنوي الافتراضي الذي تنظمه الوزارة من خلال العمل عن بعد بالبرامج الإلكترونية.



5- الاهتمام بإعداد كشف بأعضاء كل فرقة ورصد تقدمهم وتنفيذهم لورش المخيم الكشفي الافتراضي عن طريق البرامج الإلكترونية.



6- اختيار افراد الفرق الكشفية من الطلاب الراغبين وممن لديهم موهبة وذوي



القدرات الخاصة في النشاط والجدية وحب العمل الجماعي والتطوعي وخدمة



المجتمع عن طريق التواصل الاجتماعي والرابط الإلكتروني في المدرسة.



7- التزام جميع المشاركين بتطبيق الاشتراطات الصحية وقرارات وزارة الصحة.



8- العمل على تنمية الفرق الكشفية البرية والبحرية والجوية.



9- يتم التواصل بين التوجيه العام للتربية الكشفية وتواجيه التربية الكشفية بالمناطق التعليمية من خلال البرامج المستخدمة في وزارة التربية.