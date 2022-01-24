ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان، وذلك بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان.



وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.



وأضاف الجمهور «متى ما كان هناك انسجام واضح في العمل بين النواب والوزراء فسيكون في مصلحة المواطن وسيكون هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية السكنية»، مضيفا «وبإذن الله ستكون هناك إنجازات أيضا للمواطنين عامة في جميع القضايا».