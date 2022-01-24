twitter facebook whatsapp viber telegram email رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعاً بناءً على تكليف سمو الأمير الاثنين 2022/1/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 13238 A+ A- استمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل خلال الاجتماع بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، عقد في قصر بيان صباح امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.