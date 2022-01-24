بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، عقد في قصر بيان صباح امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.