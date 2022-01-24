قدم 10 نواب طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة الوباء، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يناير من الشهر الجاري، استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وجاء في نص الطلب انه استنادا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، وذلك لمناقشة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التالية:



1- التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطنا ومستمرا.



2- القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي ضد فيروس كورونا.



3- القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين.



4- استمرار اجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا.



5- الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء.



6- الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئات من 5 إلى 12 سنة.



7- معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم.



ووقع على الطلب النواب التالية اسماؤهم:



مهند الساير وعبدالله المضف ود.صالح المطيري وأسامة الشاهين ود.حسن جوهر وشعيب المويزري ود.بدر الملا وأسامة المناور وخالد العتيبي ومهلهل المضف.