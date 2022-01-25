بدر المطيري: للأسف حقنا بالسكن أصبح ورقة تستخدمها السلطتان للتفاوض وبات محط شدّ وجذب بينهما

نطالب بحق 1484 أسرة تعاني وطأة غلاء الإيجارات وتنتظر بفارغ الصبر استقرارها في سكنها الخاص

عادل البناي: نعيش في معاناة منذ 5 سنوات بسبب تأخر الإجراءات وعدم تسليمنا الأذونات دون مبرر واقعي



عادل الشنان



أبدى عدد من أهالي مشروع خيطان الجنوبي السكني استياءهم مما وصفوه بالتأخير في تنفيذ المشروع دون مبررات، مؤكدين ان قسائم المشروع جاهزة للتسليم والبنى التحتية اكتمل تحديثها تماما إلا ان الجهات الحكومية المعنية تماطل وتتعمد التأخير، مطالبين بتسليمهم أذونات بناء قسائمهم على وجه السرعة.



وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي بدر المطيري: نعاني من تأخير متعمد لقسائم مشروع خيطان الجنوبي السكني وهو مشروع تم توزيعه منذ 5 سنوات وباتت بنيته التحتية جاهزة 100‎‎% لكن للأسف أصبح حقنا بالسكن ورقة يستخدمها كل من الحكومة والمجلس للتفاوض، وبات حق الأهالي بالسكن محط شد وجذب بين السلطتين لتحقيق مصالح سياسية.



وطالب أصحاب القرار بالنظر الى أهالي مشروع خيطان الجنوبي بنظرة إخوانهم وأبنائهم المستحقين وفقا للقانون لكنهم للأسف تم تسويف حقهم رغم انهم انتظروا لأكثر من 22 سنة وتعتبر طلباتهم من أقدم الطلبات السكنية ولاتزال معاناتهم مستمرة رغم انهم يرون أراضيهم جاهزة أمام أعينهم.



وقال المطيري: نحن نطالب بحق 1484 أسرة تعاني من وطأة غلاء الإيجارات وتنتظر بفارغ الصبر استقرارها في سكنها الخاص وتحملت قيودا فرضت عليها تتمثل بقيمة رمزية بلغت 15 ألف دينار و15 سنة تمنع البدل الداخلي والخارجي و10 سنوات لا يحق لنا ان نتصرف بالأرض كأنه عقاب وليس سكنا مستحقا وفقا للقانون وما نص عليه الدستور الكويتي.



بدوره، قال عضو لجنة أهالي خيطان الجنوبي عادل البناي: اننا نعيش في معاناة منذ 5 سنوات بسبب عدم تسليمنا أذونات البناء للشروع في إجراءات بناء قسائمنا واستقرار أسرنا في سكن شأننا شأن جميع إخواننا المواطنين الذين سبقونا بالسكن.



وتابع البناي: كل ذلك دون مبرر واقعي على أرض الواقع فالبنى التحتية مكتملة والخدمات مكتملة ونحن في منطقة قد وصلتها كل الاحتياجات منذ سنوات طوال وليست جديدة، ونتمنى من المسؤولين منح أذونات البناء حتى نستطيع الاستقرار بالسكن بعد هذه السنوات الطوال من الانتظار.