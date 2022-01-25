دعا محافظ العاصمة الجهات المعنية الى سرعة إعادة تأهيل «يوم البحار» تمهيدا لافتتاحه بأقصى سرعة ممكنة أمام الزوار.



وقال الخالد خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أمس الى «يوم البحار» ورافقه فيها الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد في وزارة الاعلام جاسم الحبيب، ومدير السياحة في وزارة الاعلام فيصل الدريع وعدد من مسؤولي المحافظة إن «يوم البحار» أو ما كان يطلق عليه قرية يوم البحار التراثية تشكل أحد المعالم السياحية والتاريخية في الكويت لما تتميز به من احتوائها على العديد من المقتنيات التاريخية والمحلات التي تتضمن بعض الصناعات والحرف القديمة، فضلا عن وجود المكتبة التراثية والمقهى الشعبي.



وأضاف الخالد: زيارتنا تأتي في إطار بحث ومناقشة الآليات الضرورية للمسارعة في افتتاح هذا المرفق السياحي والتاريخي وبات من الضروري العمل على الإسراع في تشغيله، ونحن على استعداد تام للتعاون مع كل الجهات المعنية للخروج بحلول آنية وسريعة وتمهد إلى افتتاحه بأقصى سرعة ممكنة.