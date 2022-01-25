فترات البرد القادمة: «الأزيرق» حتى 31 الجاري و«عقرب السم» 19 فبراير و«عقرب الدم» 27 فبراير و«عقرب الدسم» 7 مارس و«العجوز» 17 مارس و«بياع الخبل عباته» 30 مارس



أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان البرد في الكويت والمنطقة لم ينته بانتهاء الموجة الأخيرة، مشددا على أن البرد مستمر حتى نهاية مارس المقبل أول أول أبريل.



ونفى المرزوق ان يكون قد أكد ان البرد انتهى، وقال: ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي كلام ينسب لي لم أذكره بتاتا وهو أنني قلت إن البرد قد انتهى، وهذا الكلام غير صحيح، فالبرد لم ينته بعد وسيستمر، والذي ذكرته في «الأنباء» وبالحرف الواحد هو ما يلي: «ولكن في يوم الاثنين القادم 24 يناير (امس) ستتحول الرياح إلى جنوبية شرقية (كوس مطلعي) خفيفة السرعة سرعتها لا تزيد على 20 كم/س، ستخف على أثرها حدة البرد وتنتهي موجته اعتبارا من يوم الاثنين 24 يناير (امس) ومع إطلالة يوم الثلاثاء (اليوم) ستتحول الرياح إلى شمالية غربية قليلة البرودة معتدلة السرعة قد تصل أحيانا إلى 20 كم/س وستستمر هذه الرياح حتى يوم الأربعاء 26 يناير (غدا)، هذه الرياح ستجعل الجو وفق المعدل السنوي تقريبا فتكون درجة الحرارة في هذه الفترة بالنهار بين 18 ـ 20 درجة مئوية، وفي الليل تكون بين 12 و 14 درجة مئوية». وهذا الكلام لا يعني أن البرد قد انتهى.



واضاف: البرد لم ينته بعد ومستمر حتى نهاية مارس أو أول أبريل، والذي قلته إن موجة البرد أو انخفاض في درجات الحرارة التي ضربت المنطقة هي التي انتهت، فهناك فترات من البرد ستأتي في الأيام القادمة حتى نهاية شهر أبريل مثل ذلك:



1 ـ في يوم 24 يناير (امس) يبدأ «برد الازيرق أو التشار وتشار» ومدته 8 أيام وقد بدأت فعلا والذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري.



2 ـ في يوم 10 فبراير يبدأ برد العقارب وهي 3 عقارب ومدة كل عقرب 9 أيام وإجمالي برد العقارب 27 يوما.



3 ـ مع بداية برد العقارب يبدأ برد عقرب السم ومدتها 9 أيام وهي أول فترة برد العقارب وتسمى أول العقارب وتنتهي في يوم 19 فبراير وسميت بعقرب السم لشدة برودتها.



4 ـ في يوم 19 فبراير يدخل برد العقرب الثانية وهو برد عقرب الدم ومدته 9 أيام تخف فيه حدة البرودة وينتهي برد هذه العقرب في يوم 27 فبراير.



5 ـ في يوم 27 فبراير يدخل برد عقرب الدسم وأيضا مدته 9 أيام وهو آخر فترة برد العقارب والذي تنتهي هذه الفترة في يوم 7 مارس حيث تخف في هذه الفترة البرد وهي مؤشر على بداية الربيع في المنطقة.



6 ـ ثم تأتي بعد ذلك في يوم 8 مارس دخول فترة برد العجوز ومدتها ثلاثة أسابيع أو 21 يوما وبرد العجوز تصاحبها رياح الحسوم وهي رياح شمالية باردة تضرب المنطقة ومدتها 8 أيام تنتهي رياح الحسوم في يوم 17 مارس، حيث ذكرت هذه الرياح في القرآن الكريم بالآية السابعة من سورة الحاقة (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) صدق الله العظيم.



7 ـ في يوم 25 مارس تدخل فترة البرد المشهورة وهي فترة برد «بياع الخبل عباته»، وفترة برد بياع الخبل عباته هي فترة لا تصيب المنطقة في كل سنة، وإنما هي فترة تهب فيها الرياح الشمالية الباردة وتؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة بعد أن اعتقد الناس أن البرد قد انتهى.



8 ـ وفي يوم 21 مارس يدخل فصل الربيع حيث يكون فيه الدفء وجريان الماء في أغصان الشجر.



9 ـ في يوم 30 مارس تكون نهاية فترة برد العجوز حيث تبدأ ظهور الملابس الصيفية.



هذه هي الفترات الشتوية الباردة المعروفة في المنطقة والتي توارثنا معرفتها من أجدادنا، رحمة الله عليهم جميعا، حيث يذكر لنا أجدادنا، تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته، أن برد الكويت يكون مع هبوب الرياح الشمالية، ويقولون مع الشمال تكون السماء خالية من الغيوم، ولذلك يشيرون في أهازيجهم وأغانيهم البحرية حيث يقولون «انظر إلى الغيم لي هب الشمال انزاح»، ولكن مع هبوب رياح الكوس أو الرياح الجنوبية الشرقية نلاحظ ارتفاعا في درجة حرارة الجو، حتى في أيام الصيف الحار نلاحظ مع وجود الحرارة العالية جدا أن درجة الحرارة تنخفض قليلا مع هبوب الرياح الشمالية وترتفع أكثر مع هبوب رياح الكوس، فمتى ما هبت رياح الكوس ارتفعت درجة الحرارة، ومع رياح الشمال تنخفض الحرارة. والله تعالى أعلم.