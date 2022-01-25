ليلى الشافعي



علمت «الأنباء» أن هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف قد انتهت من صياغة الفتوى بشأن حكم التحاق المرأة بالجيش وتم تسليمها الى الجهة المعنية، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتحديدا لوزير الأوقاف بشكل سري، كما وردت الى الهيئة بشكل سري.



وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قد التقى عددا من رجال الدين وطلب رأي «الإفتاء» بخصوص فتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش إثر تضمين النائب حمدان العازمي الأمر أحد محاور استجوابه الأخير.



وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن الفتوى أكدت بالإجماع عدم جواز توظيف المرأة في السلك العسكري، أو أن تلبس اللباس العسكري، أو أن تحاكم محاكمة العسكريين. كما أوضحت المصادر أن الفتوى نصت على عدد من الشروط لعمل المرأة في السلك العسكري، منها أن يكون عملها في الأمور الطبية والخدمية الضرورية، وألا تدخل في ساحة المعركة أو تكون في المهاجع، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى. وجاء مضمون الفتوى تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد الأحد، وكذلك متوافقة مع ما نصت عليه مجموعة الفتاوى الشرعية.



هذا، وتضم هيئة الفتوى تسعة من علماء الشرع هم: الشيخ د.خالد المذكور والشيخ د.عجيل النشمي ود.محمد الطبطبائي ود.مبارك الهاجري ود.فيحان سرور المطيري ود.مبارك جزا الحربي ود.عيسى زكي ود.فهد الكندري ود.بسام الشطي.