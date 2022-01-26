دعت القنصلية العامة للكويت لدى اسطنبول المواطنين الكويتيين الموجودين في تركيا، الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الثلجية التي تشهدها البلاد حاليا وعدم التنقل بين المدن والمناطق إلى أن تهدأ العاصفة.



وشددت القنصلية في بيان لها على أهمية الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة الاتصال بسلطات المطار ووكلاء السفر قبل التوجه إلى المطار للتأكد من عدم إلغاء الرحلات نتيجة للظروف الجوية الراهنة.



ولفتت القنصلية انتباه المواطنين الكويتيين، إلى ضرورة التواصل معها عند الحاجة للمساعدة أو للاستفسار على هاتف الطوارئ رقم: 00905306902097.