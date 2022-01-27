سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن 6 أشخاص مجهولين قاموا في ساعة متقدمة من يوم أمس الأربعاء بالدخول الى مستشفى الجهراء ومحاولة الاعتداء على شخص وآخر كان برفقته وأسهم تدخل رجال النقطة الأمنية داخل المستشفى في عدم وقوع إصابات.



وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وصول شخصين الى مستشفى الجهراء مصابين بجروح بليغة استدعت تدخلا جراحيا تمثل في 10 غرز لكل منهم، وبسؤالهم عن الإصابات قال انهما تشاجرا مع شخص بسبب أولوية السير في سعد العبدالله وإذ به يخرج وبيده ساطور ويعتدي عليهما.



ليقوما بالاتصال بصديق لهما وإسعافهما للعلاج، وأضاف المصدر: في هذه الأثناء دخل الى المستشفى 6 اشخاص منهم الشخص الذي تشاجر مع المصابين وحاول الاعتداء على المصابين مجددا وحال تدخل النقطة الأمنية هربوا الى جهة غير معلومة.