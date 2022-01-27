تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتبين وهميين للخدم و9 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل، بالاضافة الى التعامل مع شكوى ايواء، وأسفرت عن ضبط 7 أشخاص مخالفين.



كما وردت معلومات الى الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بوجود عدد 14 شخصا مخالفين لقانون الإقامة والعمل منهم 12 نساء و2 رجال يقومون بممارسة اعمال منافية للآداب داخل وكر مشبوه .



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملة أتت في إطار الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس باستمرار الحملات التي يقوم بها قطاع شؤون الإقامة لضبط المخالفين لقانون الإقامة، ومحاربة العمالة الوهمية.