أسفر حريق منزل في منطقة العارضية فجر امس عن وفاة عاملة وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بالاختناق.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد الى إدارة العمليات المركزية يفيد عن اندلاع حريق تسبب في احتجاز مواطنة و3 من أطفالها وعاملة، وعلى اثره هرعت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ وتبين أن الحريق في الدور الارضي والعاملة قد ألقت بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء للموقع ما تسبب بتعرضها لإصابات خطيرة نقلت على اثرها للمستشفى وتوفيت هناك، فيما شرعت فرق الإطفاء بإنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ الطبية وتمت السيطرة على الحريق وإصابة ضابط الإطفاء بحروق في اليد.



هذا، وقد باشرت إدارة تحقيقات الحوادث التابعة لقوة الإطفاء العام بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.