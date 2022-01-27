أظهرت احصائية العمليات الخاصة بالادارة العامة لنظم المعلومات عن إنجاز 4.300.355 معاملة (اونلاين) منذ انطلاق الخدمة تشمل منصة «متى» وتجديد الإقامة أونلاين وتجديد جواز السفر الكويتي.



ودعت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في حالة أي استفسار الى التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات [email protected]



الى ذلك، كشفت الاحصائية انه تم تجديد اقامات 75540 للعاملين في القطاع الحكومي مادة 17 وتجديد اقامات 1365708 للعاملين في القطاع الخاص مادة 18 اونلاين وتجديد اقامة لـ467009 اقامة خدم مادة 20 وتجديد اقامات لـ696841 اقامة مادة 22 التحاق بعائل مادة 22 وتجديد اقامات 1715 إقامة مادة 24 كفيل نفسه أونلاين منذ بدء الخدمة، كما تم تحويل من مادة 14 لعدد 450358 شخصا.