ببالغ الحزن والأسى، ينعى قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية، فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى مشعل ماجد سلطان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد صراع مع المرض.



وقد صرحت رئيس قسم النقد والأدب المسرحي د.سعداء الدعاس، بأن الفقيد رحمه الله تميز بدماثة خلقه منذ أن كان طالبا مهتما بالحوار والنقاش مع زملائه من جانب، ومنشغلا بالقراءة من جانب آخر. كما كان مطلعا على المنجز الثقافي، حيث عرف عنه متابعته الحثيثة للأنشطة الثقافية بصورة عامة، والمسرحية بصورة خاصة، بل إنه شارك في العديد من الورش الفنية والأدبية للاستفادة من خبرات الآخرين في مجالات عدة بعيدة عن المسرح، مثل كتابة القصة القصيرة والفنون الأخرى.



كما أشادت الدعاس بالذكرى الطيبة التي تركها الراحل، حيث تميز رحمه الله باهتمامه بالمعلومة التي يقدمها لطلبته حين كان قادرا على العطاء في المحاضرات، وذلك عبر دقته الشديدة في نقل المعلومة، الأمر الذي كان يكلفه الكثير من الوقت والجهد للبحث والاطلاع.



الجدير بالذكر أن الفقيد كان قد عين معيدا في القسم بعد أن تخرج بقسم النقد والأدب المسرحي في العام الدراسي 1999-2000، بعد أن تفوق على زملائه في الفرقة، وقد كان مشروع التخرج في مسرح تينسي وليامز، ثم تدرج الراحل إلى أن أصبح مدرسا مساعدا في قسم النقد، حيث مارس التدريس لفترة معينة قبل أن يمنعه المرض من الاستمرار في ذلك.



رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، ولأحبته الصبر والسلوان.