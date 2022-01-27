مفرح الشمري



يواصل تلفزيون الكويت تقديم باقة من البرامج المنوعة الغنائية، ومن هذه البرامج «ليلة خميس» وهو برنامج فني غنائي منوع مدته ساعة ونص الساعة يتم فيه استضافة العديد من الفنانين سواء من جيل الشباب أو جيل الفنانين الكبار.



ما يميز البرنامج ان الذين يقدمونه «من نفس الكار» حيث يتصدى لتقديمه شيماء سليمان وولاء الصراف والمايسترو أحمد العود وذلك بالتناوب بين شيماء وولاء.



البرنامج استضاف في حلقته الأولى المطرب علي عبدالله والمطربة حنان رضا اللذين تحدثا عن مشوارهما والاغاني التي يحبانها، وذلك من خلال دردشة فنية بسيطة مع غنائهما اغاني كلاسيكية محببة للجمهور مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايستر أحمد العود، ويتصدى لإخراجه محمد حسين المطيري ويشرف عليه الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري ويعرض البرنامج أسبوعيا في الساعة 10 مساء على القناة الأولى والفضائية الكويتية.