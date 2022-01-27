ياسر العيلة



إن تقديم القصص الخيالية المستوحاة من الأساطير في أعمالنا الفنية يمنحنا الكثير من الحرية، وتتيح لنا التحدث عن أشياء كثيرة بطريقة غير مباشرة، وتحمل رمزيات متعددة تمكننا من سرد القصص بطريقة أكثر إثارة، وهذا ما فعلته النجمة متعددة المواهب هند البلوشي في مسرحيتها الجديدة «نور الظلام 2»، فالعمل من تأليفها وإخراجها وإنتاجها وبطولتها أيضا، كذلك هي ملحنة العمل، في تجربتها الأولى بالتلحين لمسرحية غنائية استعراضية فترة تقديمها على المسرح ساعة ونصف الساعة، ويبدو أن المسرح الاستعراضي الغنائي يستهوي هند، حيث اقتبست فكرة «نور الظلام 2» من أسطورة «ماليفسنت» وأسطورة «الجمال النائم» ولم تبخل على العرض من الناحية الإنتاجية بشيء، حيث وفرت كل التقنيات الحديثة لتقدم لنا عملا استعراضيا غنائيا فانتازيا خياليا مبهرا.



وتعتبر المؤثرات البصرية من أقوى عناصر العمل، حيث أجادت هند البلوشي المخرجة في تقديم المخلوقات والبشريين المشاركين في المسرحية بكامل تفاصيلهم وألوانهم الزاهية، وتمت صناعتها بشكل جذاب يثري بصر المشاهد ويصنع العالم الخيالي الذي يريد الجمهور من كبار أو صغار مشاهدته، بمعنى أن البلوشي استطاعت من خلال «نور الظلام 2» تقديم عرض مسرحي عائلي للكبار بقالب أطفال بامتياز، خاصة أن المسرحية تحمل في طياتها مجموعة من القيم الإنسانية، وتطرح جملة من القضايا في أجواء لا تخلو من التشويق، ومثلما هناك مسرح «برودواي» الشهير أعتقد أن هند تخطط لتقديم مسرح «برودواي البلوشي شو».



جسدت هند شخصية «ماليفسنت» بتميز وإتقان، فقد كانت متمكنة من تفاصيل الشخصية بالكامل. وقدم الفنان مشعل الشايع شخصية «الملك سيزر»، والذي يعيش صراعا مع «ماليفسنت» بشكل رائع، خاصة انه يخوض تجربة المسرح الاستعراضي الفانتازي للمرة الأولى، حيث قدم دور الشرير بكل معاني الكلمة، ما أدى إلى كره المشاهد له في هذه الشخصية، وهذا يدل على أنه جسّد الدور باحترافية مميزة.



وجسّدت الفنانة رهف دور «روز» عدوة «ماليفسنت»، والتي تتسبب في اندلاع حرب ضد الطبيعة، واستطاعت التلاعب بملامحها لتظهر شرا متأصلا في روحها.



وقدمت الفنانة بيهانا شخصية «الأميرة أريا»، وهو تكملة لنفس الدور الذي قدمته من قبل في الجزء الأول من «نور الظلام»، والتي ماتت في هذا الجزء من سهم قاتل تسبب لها في لعنة وجعلها «الأميرة النائمة»، ولن تصحوا من هذا النوم إلا عندما تجد الحب الصادق، وهذا ما تحقق في نهاية العمل.



أما الفنانة ملك أبوزيد فجسدت دور الراوية في المسرحية، وتواجدت في كل مشاهد ولوحات العرض، متنقلة بكل رشاقة كما الفراشة، وكان لها حضور كبير.



وقدم الفنان الشاب محمد الشايع شخصية «الأمير توم» ابن الملك «سيزر» الذي يرتبط بقصة حب مع «الأميرة أريا» رغم رفض أهله، وهو مشروع فنان موهوب قادم، وجسد الفنان محمد ملك شخصية الحكيم الذي قام بحماية وتربية «ماليفسنت» منذ صغرها الى أن كبرت، بينما قدمت منال الجارالله وأحمد السعدون أدوارهما بشكل احترافي رائع حاز إعجاب الجمهور.



جدير بالذكر أن مسرحية «نور الظلام 2» من بطولة وإخراج وإنتاج وتأليف وألحان هند البلوشي، ويشارك في البطولة: مشعل شايع، رهف جيتارا، أحمد السعدون، منال الجارالله، عبدالرحمن الهزيم، ملك أبو زيد، بيهانا، سعيد السعدون، عبدالعزيز المسعود، محمد شايع، بدر الهندي، محمد ملك، جاسم البلوشي، يوسف القطان، مخرج منفذ وتصميم حركة مجاميع: عبدالرحمن الهزيم، مساعد مخرج: حسين الفودري، مخرج مساعد: فهد الدهام، توزيع وإشراف موسيقي: عبدالله المسعود، ديكور: محمد الرباح، أزياء: د.علي دشتي، تنسيق ومتابعة: الزميلة آلاء الوزان.