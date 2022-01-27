مفرح الشمري



بعد صراع طويل مع المرض، رحل أستاذ النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية مشعل ماجد سلطان، الذي ووري جثمانه صباح أمس في مقبرة الصليبخات، عن عمر ناهز 49 عاما.



«بوماجد»، هكذا كنت أناديه عندما ألتقيه في الملتقيات والمهرجانات المسرحية، صاحب قلب نظيف و«طيبة مابعدها طيبة»، يهتم بأدق التفاصيل في العرض المسرحي ويناقش القائمين عليه بكل حب وود واحترام وتقدير، حريص ان ما يزعل أحد منه حتى وان كان رأيه مخالف لرأي الآخرين، خلوق في تعامله مع الجميع بمن فيهم طلبته في المعهد العالي للفنون المسرحية الذين كانوا يتجمعون حوله في المهرجانات المسرحية بغية الاستفادة من آرائه في عروض المهرجان.



الراحل مشعل ماجد «مع حفظ الألقاب» يمتلك علاقات طيبة مع جميع المسرحيين والأكاديميين سواء داخل الكويت أو خارجها، وذلك لأخلاقه الطيبة مع الكل من دون استثناء.



«فنون الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون)