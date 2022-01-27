خديجة حمودة



شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية أمس في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.



وسبق جلسة المباحثات تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متانة العلاقات المصرية- الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي امس في قصر الوطن بأبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب ولي عهد أبوظبي عن ترحيبه بأخيه الرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الإمارات، معربا عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكدا التقدير البالغ للدور الإستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازا على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.



كما ثمن ولي عهد أبوظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مجددا في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصة ليبيا واليمن، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.



وأكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص، ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية، والتي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي.



كما أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.



من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائما الشريك المحوري للإمارات بالمنطقة.



وأكد الجانبان مواصلة العمل معا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصري، مشددا على عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها.

أبوظبي: قدرتنا على اعتراض الهجمات من الطراز العالمي

عواصم ـ وكالات: قالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تطور قدراتها الدفاعية بعد الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت أراضيها، مشدد على أن الحوثيين لن ينجحوا في النيل من مكانة الإمارات كبلد آمن.



وأضافت السفيرة لانا نسيبة، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية أمس، أن الاستخبارات الإماراتية أوضحت أن الهجومين الإرهابيين انطلقا من اليمن وإنه ثمة حاجة لوقف تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة إلى ميليشيات الحوثي. وأكدت أن مناقشات أمنية تجري مع واشنطن من دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.



وقالت نسيبة «قدرتنا على اعتراض هذه الهجمات من الطراز العالمي. ومن الممكن دائما أن تتم عمليات التطوير والتحسين والتعاون الإضافي في الاستخبارات وأعتقد أن هذه هي المجالات التي ندرسها مع شركائنا» الأميركيين.



وأوضحت أن دولة الإمارات حثت واشنطن على إعادة التوصيف الإرهابي لجماعة الحوثي، وهي تناقش أيضا مع شركائها زيادة الضغط على الحوثيين لتنشيط جهود السلام المتعثرة في اليمن والتي تقودها الأمم المتحدة.



وتابعت «هذا يعني إدراجهم من جديد في قوائم العقوبات. وربما إدراج شخصيات إضافية، ويعني توقف التدفق غير المشروع للسلاح والتمويل إليهم».



وشددت مندوبة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة على أن الحوثيين لن ينجحوا في النيل من مكانة الإمارات كملاذ آمن.



واختتمت نسيبة بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وفي الوقت نفسه تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها «دفاعيا وهجوميا».

.. والحبس أو غرامة 100 ألف درهم عقوبة مخالفة حظر التحليق بـ «الدرون»

أبوظبي ـ وام: أوضحت النيابة العامة الإماراتية ان كل من يخالف الحظر الصادر من السلطات المختصة بشأن التحليق بطائرة بدون طيار«الدرون» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك «طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021».



من جهة أخرى، استدعت النيابة العامة عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي الارهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة.



وحذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.



وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية «وام» في بيان أمس ان المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة اكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد.



وحذر النائب العام أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الالتزام بالقوانين السارية في الدولة، مشددا على أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن افراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.