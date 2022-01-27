أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتطلع إلى استقبال أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 الجاري، للتشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أمس ان التشاور بين الرئيس الأميركي وأمير قطر سيشمل «تعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. كما سيتطرق إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية ودعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا».



وأضافت ساكي أن بايدن «سيتقدم بالشكر للشيخ تميم بن حمد على جهود قطر غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والشركاء الأفغان».



وأكدت على تطلع الرئيس الأميركي إلى «هذه الزيارة المهمة»، وتشديده على «الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر».



وقال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» إنه من المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.



وقال المصدران ذاتهما إنه من الممكن كذلك التوصل إلى بشأن لتجديد أسطول قطر الحالي الذي يضم نحو 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة من طائرات 777 إكس «التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية، غير أن المصدرين لفتا إلى أن المحادثات ما زالت جارية في هذا الشأن، فيما لم تصدر اي تعليقات رسمية في هذا الصدد.