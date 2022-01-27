أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جاهزية بلاده للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمنها واستقرارها، جاء ذلك غداة نجاة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من محاولة اغتيال فاشلة بعد تعرض منزله لقصف صاروخي. وقال الكاظمي خلال زيارته أمس للشريط الحدودي مع سورية «القوات المسلحة قادرة على حماية العراق والعراقيين، وستتصدى لحماقات إرهابيي الخارج والداخل الساعين إلى تكريس الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية».



وخاطب رئيس الوزراء العراقي ارهابيي داعش قائلا «لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم وستحاولون كثيرا وستفشلون، تعلمون جيدا أننا نلاحقكم، وستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها».



في غضون ذلك، أعلن العراق اعتقال ثلاثة من عناصر «داعش» في محافظة نينوى.



ووصفت خلية الاعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان هذه العناصر بأنهم «خطرون».



وقالت إن «الارهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى «ديوان الجند الهندسة العسكرية» وتم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد قبل تحريرها من قبل القوات الحكومية لكونه ضابطا في الجيش السابق». وأضافت «عمل الارهابي الثاني بزرع العبوات الناسفة بكركوك واشترك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام 2021 في انشاء الاوكار وزرع العبوات لحين إلقاء القبض عليه».



وتابعت أن «الإرهابي الثالث عمل بما يسمى «ديوان الجند» عسكر صلاح الدين الايوبي وتكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة».



على صعيد متصل، قالت قوات الأمن العراقية أمس إنها احبطت محاولة تسلل لتنظيم «داعش» بمحافظة نينوى.



وأضافت في بيان أن «قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى أحبطت فجر امس محاولة تسلل لداعش الإرهابي جنوب قضاء سنجار».