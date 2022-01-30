وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي: نسبة الكويتيين العاملين في كل من وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كل على حدة؟ وما اجراءاتكم لإحلال الكويتيين وأبناء الكويتيات محل الوافدين في العمل بالوظائف في كلتا الوزارتين؟ وكم تبلغ نسبة العاملين الإداريين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها من الوافدين؟ وما تخصصاتهم ومجالات عملهم؟ وهل تم اتخاذ قرار بعدم التجديد لهم وإحلال الكويتيين وأبناء الكويتيات محلهم؟ وما سلطة الوزير تجاه مؤسسة البترول وشركاتها في اجراءات تعيين الكويتيين وأبناء الكويتيات في الوظائف الإدارية؟ وما الشواغر الوظيفية في الوزارتين ومؤسسة البترول وشركاتها التي لم يتم فتح باب التعيين فيها حتى الآن أو قبول طلبات الترشح للوظيفة فيها؟ وكم يبلغ عدد الوافدين من غير الوظائف الادارية العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها بحسب كل مؤسسة وشركة ومدة التعاقد والتخصص ونوع الوظيفة؟ ولماذا لم يتم الربط بين نظام التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول وشركاتها؟ وما احتياجات كل من وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومؤسسة البترول وشركاتها كل على حدة للوظائف حتى عام 2025؟