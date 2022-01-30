وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، نص على ما يلي: نظرا لما تعانيه مباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ترد وانهيار كبير بمنظومة الخدمات الأساسية، المتمثلة بالنظافة والمرافق الصحية والصيانة بالإضافة إلى الغياب التام للعمالة المختصة، ولما كان هذا الوضع المتردي يؤثر سلبيا على جودة التعليم وسلامة البيئة الدراسية للطلبة وإنتاجية الكوادر الأكاديمية، ولما قد يمثله هذا الإهمال من فشل إداري وسوء توظيف للمال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف تفصيلي بمناقصات النظافة والصيانة والخدمات الأساسية لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنوات الخمس الأخيرة، مع بيان مدة المناقصات وقيمتها وبيانات الشركات المتعاقدة.



2 ـ هل شكلت لجان تحقيق لتقصي أسباب الإهمال في الخدمات والمناقصات المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر ونتائج لجان التحقيق.