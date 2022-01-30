بيروت - منصور شعبان



أجل مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد، أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لدراسة بنود موازنة العام 2022، مناقشة المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من ‎وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة التي تشكل محور خلاف حول أرقامها وإيراداتها.



وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوته مقررات الجلسة إن: «موضوع الكهرباء «لاهب» في البلد وما يطلب هو فقط معرفة المزيد من التفاصيل فيما يخص ملف الكهرباء». وأضاف: «حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لاتزال قيد النقاش وكل الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة».



وأشار إلى أن موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام سيبحث في جلسة الغد.