أكد بادو الزاكي، حارس منتخب المغرب الأسطوري أن مستوى المغرب جيد منذ بداية البطولة فهو يسعى للوصول إلى هدفه بالذهاب لأبعد مرحلة في البطولة.



وتابع: «يمتلك منتخب المغرب هجوما رائعا للغاية، ويمكنه المنافسة على اللقب في النهاية، وكذلك الدفاع جيد، وهذا ما شاهدناه في مباريات دور المجموعات وكذلك دور الـ16 أمام مالاوي».



وعن اللقاء المرتقب بين مصر والمغرب قال: «لم تكن بداية منتخب الفراعنة جيدة في البطولة وذلك في المباريات الثلاث الأولى بمرحلة دور المجموعات، لكن أمام ساحل العاج كان مميزا للغاية».



وتابع: «نجح منتخب مصر في الاعتماد على طريقة ذكية من أجل إيقاف خطورة «الافيال» المنتخب الذي كان مرشحا للفوز باللقب بعد الفوز في مباراة الجزائر».



وتابع: «على المغرب استغلال نقاط الضعف لدى منتخب مصر أثناء المباراة، حيث ستكون مواجهة مثيرة للغاية».



وقال: «محمد صلاح لاعب رائع وظهر بمستوى مميز في جميع المباريات عدا نيجيريا، بسبب تغيير المدرب مركزه في الهجوم، ومنتخب المغرب لديه لاعبون جيدون كذلك مثل أشرف حكيمي».