قال أسطورة الكرة الكاميرونية روجيه ميلا، ان منتخب تونس أظهر وجها طيبا في الكان، لكن تنقصه القوة الهجومية.



وأضاف ميلا: «صحيح أن منتخب تونس هزم نيجيريا، لكن مباراة الغد ضد بوركينا فاسو ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، والحظوظ متساوية فيها».



وحول الخروج المبكر لمنتخب الجزائر، قال: «ليس لأنك البطل يمكنك الفوز على كل المنافسين، بل الواقعية وحقيقة الميدان في كل مباراة هي التي تحدد الفائز».



وتابع: «منتخب الجزائر دفع ضريبة الاعتقاد بأنه قادر على هزيمة أي منافس، ونحن في منتخب الكاميرون لا نفكر كذلك، بل نعلم أن المباراة تلعب فوق الميدان».



وعن المنتخب الذي يرشحه لنيل اللقب الإفريقي، قال ميلا: «منتخب الكاميرون سيبذل كل ما لديه، حتى يكون اللقب الافريقي من نصيبه، وحظوظنا وافرة في اعتلاء منصة التتويج.. وحتى إن اعترضنا منتخب تونس فإننا سنفوز عليه، لأنه لم يسبق له أن هزم الكاميرون».



وحول مشروع جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لتنظيم المونديال كل سنتين، أجاب: «هذا مشروع إنفانتينو وليس مشروع الأفارقة.. وبالنسبة للاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو، فإنه لن يصوت لهذا المشروع الذي سيقتل الكرة الإفريقية.. وأنا أدعو كل الاتحادات الوطنية في افريقيا لرفض هذا المقترح».