يصطدم منتخب السنغال بغينيا الاستوائية، على ملعب «جابوما» اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



وتأهلت السنغال من دور المجموعات على قمة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، حيث سجلت هدفا وحيدا من ضربة جزاء، لتكون أقل المنتخبات تسجيلا للأهداف في الدور الأول.



وفي ثمن النهائي، لم يقدم «أسود التيرانغا» أداء مقنعا أمام الرأس الأخضر، لكن نجحوا في التأهل بهدفين نظيفين بعد ان لعب الأخير بـ 9 لاعبين اثر طرد مدافع وحارس المرمى.



من جانبها، قدمت غينيا الاستوائية أداء جيدا في المجموعات، ورغم خسارة أول مباراة، إلا أنها نجحت في التأهل بعد تحقيق انتصارين متتاليين على الجزائر وسيراليون. وفي ثمن النهائي، عبر نظيره المالي القوي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.



وتعد هذه رابع مواجهة رسمية بين المنتخبين، حيث تقابلا في أمم أفريقيا 2012 وتفوقت غينيا 2-1. كما التقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2019، انتهت المواجهتان لصالح السنغال «3-0 ذهابا و1-0 إيابا». إلى ذلك، أعلن الاتحاد السنغالي أن المهاجم ساديو ماني جاهز للعب مع منتخب البلاد في مواجهة اليوم.



وكان ماني لاعب ليفربول اصطدم بالرأس مع حارس مرمى جزر الرأس الأخضر في مباراة الفريقين بدور 16 الثلاثاء الماضي ونقل اثر ذلك إلى المستشفى بعد أن خرج من المباراة عقب شعوره بالدوار وتورم في الوجه علما انه لعب 5 دقائق تقريبا بعد هذا التصادم حتى سجل هدف بلاده الأول قبل أن يطلب الخروج.



وقال طبيب منتخب السنغال إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم إصابته بارتجاج في المخ. وأضاف الطبيب عبدالرحمن فيديور في بيان أصدره الاتحاد السنغالي: «جميع الأعراض التي شعر بها على أرض الملعب تلاشت. حالته تتطلب مراقبة عن قرب. فحص الأشعة أظهر أن كل شيء طبيعي». ونشر ماني حامل لقب أفضل لاعب أفريقي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة «يستمر التعافي».