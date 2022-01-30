يتواصل أسبوع الأزياء الراقية في باريس منذ انطلاقه الاثنين الماضي، حيث يشتمل برنامجه على إقامة عرض أزياء تكريما للمصمم الفرنسي الشهير الراحل بيار كاردان.



وتقدم دار أزياء كاردان مجموعة أزياء الربيع/الصيف خلال الأسبوع، حيث تقدم 30 تصميما لم يتم عرضها من قبل للراحل كاردان الذي توفي في ديسمبر 2020 في عمر الثامنة والتسعين، بالإضافة إلى تصميمات أخرى.



وقد حرص القائمون على أسبوع الموضة أن يستمر رغم كل شيء، مع تصميم دور أزياء كثيرة على العودة إلى منصات العروض هذا الأسبوع رغم الازدياد الكبير في الإصابات بكوفيد في فرنسا.